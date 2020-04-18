新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，中央流行疫情指揮中心昨（17日）公布，無新增確診個案，維持395例，3度0確診的消息讓國人振奮不已。對此知名作家御姊愛就提醒，台灣防衛做得很好，但大家不該只是停留在得意或驕傲，更要學會感謝。

御姊愛在臉書寫下自己對「0確診背後意義」的看法，「台灣0確診、守住了，當然非常值得開心。」回顧幾十年來，台灣人的自信和自尊，恐怕今年是最高昂的一次，但是0確診不只是醫療公衛上的意義，也不只是政治的成績單，這件事更代表了和你我息息相關的意義。

她列出，這代表你明天可以安心會繼續有飯吃，代表你的孩子還繼續有書可以念，代表某家的長輩在安養中心還能繼續頤養天年，代表你還不必斷網路，能在網路世界找找樂子，順便奚落別人兩句。

然而看看美國，自疫情爆發以來，失業人數已達2200萬人，光是上周7天，就又新增了524萬名失業人數；御姊愛嘆氣，「是的，2200萬，就是幾乎全台灣人口這麼這麼多的人數都失業的意思。」雖然美國政府有補助，但那遠遠不夠。

御姊愛認為，真正讓人恐慌的，不是一時半刻的失業，而是看不到盡頭的茫然，「我們都知道，黑暗會過去，黎明會到來。可是當疫情結束之後，街口轉角那個你熟悉的店家和老闆還在不在？沒人有把握。」最後她強調，台灣防衛做得很好，但大家不只是該停留在得意或驕傲，更要學會感謝。

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(中時電子報)