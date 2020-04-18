陸媒《人民日報》18日在國際關係評論專欄「鐘聲」指出，支持多邊主義、團結協作抗擊疫情，這樣的全球主旋律不能變。美方有義務履行自身的大國責任全球抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，同舟共濟、團結合作是各國理所當然的選擇，但美國卻宣布：暫停向世界衛生組織繳納會費。這一逃避維護全球公共衛生安全職責和義務的舉動，嚴重踐踏多邊主義原則，徹底背離人道主義精神。

鐘聲表示，「美國例外式」攪局、破壞效應，給全球戰疫行動潑了一盆冷水，聯合國祕書長古特雷斯、歐盟外交與安全政策高級代表博雷利、非盟委員會主席法基在內的國際社會，廣泛提出質疑和批評。全球知名醫學刊物《柳葉刀》雜誌主編霍頓更憤怒地將美方決定稱為「對全人類的犯罪」。美國國內各界的抵制與譴責之聲也是此起彼伏。

文章稱，支持多邊主義、團結協作抗擊疫情，這樣的全球主旋律不能變。聯合國大會日前協商一致通過決議，肯定世衛組織的作用。不久前召開的廿國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會發表聲明強調，完全支持並承諾進一步增強世衛組織在協調國際抗疫行動方面的職責。

文章認為，支援世衛組織，這是國際社會的普遍立場。疫情正在全球快速擴散蔓延，世衛組織急需大量資金推動疫苗研發、向醫護人員提供防護設備、為防疫能力薄弱國家提供支援。近期，中國大陸、英國、芬蘭等國以及蓋茨基金會等機構紛紛向世衛組織捐資，眾多國家紛紛表態支援世衛組織在抗疫中發揮重要作用，充分表明多邊合作乃大勢所趨、人心所向。

鐘聲強調，美方一些人試圖「阻擊」全球抗疫行動，但美國人民不會答應，世界各國人民不會答應。諉過拆台的蠻橫無理，破壞國際規則的惡劣行徑，既嚇不走病毒，也嚇不倒國際社會。病毒無國界，任何國家都不可能在傳染病疫情肆虐的形勢下置身其外、獨善其身。全人類只有共同努力，才能戰而勝之。美方有義務履行自身的大國責任。

(中時 )