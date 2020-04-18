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高雄市長韓國瑜的罷免投票時間昨天出爐，投票日被設在6月6日，距離正式投票剩下近50天，時間一步一步地逼近也讓韓國瑜的壓力越來越大，在聲請罷免無效失敗後，韓國瑜該如何反轉頹勢、阻止罷免？

對此，資深挺韓網友seabox表示，韓國瑜如今要躲過罷免僅剩一招，那便是正面面對那些挑戰他的議員，在罷韓活動中聲量最高的陳致中、黃捷，坦蕩蕩的迎擊，而這最好的戰場，就是高雄市議會！

網友呼籲，韓國瑜若是不想要被罷免的話，最好現在趕快展開計畫，恢復議會質詢，不要在搞檯面下的小動作了；從近日發布的防疫滿意度調查中就可以看出來，「高雄人很討厭韓國瑜」，儘管高雄的本土感染維持在0人，但滿意度卻仍吊車尾，韓國瑜必須要大破大立才有機會扭轉局勢。

在哪裡跌倒就應該在哪裡站起來，韓國瑜的網路聲量開始下跌就是因為去年黃捷在議會上的白眼事件，而如今，韓國瑜必須重回議會「硬起來」，發揮硬實力在議會狠狠電電陳致中、黃捷等議員，這樣在罷免案中才會有一線生機！

(中時電子報)