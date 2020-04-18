《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（18）日的國際新聞重點。

【1】 台防疫佳能否進WHA大會？WHO給答案了

近期接連遭受美國總統川普砲轟的世界衛生組織（WHO）18日一改先前避談台灣防疫成績，首次公開讚揚台防疫成效，不過關於台灣是否能參加今年世界衛生大會（WHA）則說非其權責，由會員國決定。

【2】 川普推特提台灣通報證據 三連嗆WHO

川普在推特上引用美國胡佛研究所研究員陳仁宜在《福斯新聞》台上受訪的內容，其中提到台灣早已通報WHO有「人傳人」現象，再次指責WHO失職，這也是川普首度公開以台灣證據，質疑WHO處理不當。

【3】 川普追擊 指陸新冠死得遠比美還多

在武漢將新冠肺炎死亡人數上修達50%後，美國總統川普周五推文說，中國大陸的死亡人數遠比通報的高，甚至超過美國。「中國剛宣布，因隱形敵人致死的人數增加了一倍」，「但其實遠比那還高，甚至遠比美國還高，差遠了！」。

【4】 多國領袖挺WHO 川普陷孤立

七大工業國集團（G7）領袖16日召開視訊會議，包括德國總理梅克爾等多名G7領袖都表態支持WHO，對川普中斷WHO金援，G7內部表達遺憾，讓外媒形容川普唱獨角戲。

【5】 傳自民黨切割 安倍6月恐下台

安倍政府新冠肺炎疫情紓困經濟對策朝令夕改，16日宣布統一發放每位國民10萬日圓並重新調整2020年度修正預算案。被在野黨批「前所未聞，安倍所為夠得上內閣總辭了」。《SUNDAY每日》雜誌報導指出，自民黨內已傳出6月要換掉安倍，由麻生太郎接替的風聲。

(中時電子報)