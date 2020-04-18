新冠肺炎持續延燒，不過台灣4天出現3度零確診，讓全民士氣大振，一份「六都防疫滿意度」的民調出爐，新北市長侯友宜沒有任何意外拿下第一名，但第二名卻竄出大黑馬，是台南市長黃偉哲，兩人滿意度不相上下，都超過八成。黃偉哲防疫的好表現，也讓網友直呼好意外！

據《遠見》雜誌公布的民調顯示，新北市長侯友宜此次防疫民調中，滿意度高達88.3%居冠，台南市長黃偉哲則以82.1%位居第二，接下來分別是桃園市長鄭文燦的76.6%、台中市長盧秀燕的62.6%、台北市長柯文哲的47.3%與高雄市長韓國瑜的37.1%，其中韓國瑜不滿意度高達43.1%，遠高於另外五都市長。

民調顯示，侯友宜被民眾肯定的原因，正是一系列「超前佈署」防堵手腕和主動迎戰的積極態度，侯友宜深知，新北轄內400萬人口，數量占全台6分之一，更是全台第一多，絕不能等閒處理，近幾個月來，親自帶隊視導人口聚集的KTV、電影院、網咖等封閉場所，市府團隊全體上緊發條，馬不停蹄做好各類防疫工作。

而另一個和侯友宜民調旗鼓相當的是黃偉哲。為了守護台南，黃偉哲和在地企業組成「國家酒精隊」，增產酒精數量。台南政府更出動無人機協助防疫。為降低疫情對台南農產的衝擊，黃偉哲還化身網紅，推廣在地特產，種種措施都讓台南人民非常有感。

(中時電子報)