47歲不老男星孫耀威化身直播主，據傳抖音以港幣5000萬元（約台幣）天價數字挖他「出山」，第一場直播不僅癱瘓伺服器，還被斗內了超過人民幣7000萬元（約台幣）！近日因新冠肺炎疫情而宅在家的孫耀威和妻子陳美詩大方在家開直播，豪宅內部也直接曝光，他只穿一件內褲入鏡，也讓粉絲看得超過癮。

影片可見孫耀威家別墅至少有2層。（合成圖／抖音）

孫耀威抖音帳號目前影片還不到30支，但單則點閱率直接飆破百萬人次！孫耀威抖音在家中各個角落拍攝，就連臥室也直接曝光，甚至還裸著上半身入鏡，讓粉私看得超滿足。

孫耀威家花園比上班族租的小套房還大。（合成圖／抖音）

從影片中可看到，孫耀威家有相當寬的樓梯，表示至少也是2層樓獨棟別墅，而且還有精心維護的私人花園，大到可以放情侶搖椅，和老婆坐在上面大方放閃。至於客廳的寬敞程度，可能已經是一個小家庭的室內坪數；主臥室床舖尺寸也是大到不行，一看就很適合不停打滾。

訂製私人電梯。（合成圖／抖音）

其中一支孫耀威只穿一件內褲入鏡的影片，還能看到室內電梯，而且尺寸還是特製挑高，真的讓人好羨慕！至於抖音影片內容，全都是他和老婆精心排演的耍寶橋段，每每讓人看了會心一笑，也難怪能創下百萬瀏覽傲人記錄。

孫耀威最新一支影片播百萬點閱。（合成圖／抖音）

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(中時電子報)