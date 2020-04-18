又有老字號觀光飯店將歇業！由於新冠肺炎疫情不知何時方休，加上受限地理與季節天候因素影響一年有半年作不到生意，同時自身硬體設施與腹地周邊缺乏吸引旅客的亮點與賣點，立足市場26年的翡翠灣福華渡假大飯店董事成員多方考慮後決定歇業，快則近日宣布、最慢5月。

翡翠灣福華渡假大飯店為安排員工出路，歇業最終確切時間還未定案，但飯店員工已陸續得知公司的決定。據悉福華飯店會按員工意願安排，翡翠灣福華渡假大飯店同仁如果願繼續留在集團，將被安排轉職到集團其它連鎖據點，如果不願意留下，照勞基法規定辦理。

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，觀光飯店成為「海嘯第一排」，許多位在都會的觀光飯店以「住進加謢病房插館」自況，有些獨立經營的飯店並已熄燈歇業。翡翠灣福華渡假大飯店為繼台中亞緻飯店之後，第二家結束營業的觀光飯店集團旗下飯店，顯示新冠肺炎衝擊力道，連實力雄厚的飯店集團都扛不住。觀光飯店同業表示，若疫情不止步，後續會有更多飯店熄燈。

翡翠灣福華渡假大飯店歇業，新冠肺炎疫情只是最後「疫」根稻草，福華廖家決定撤退的關鍵原因有兩個：一是大環境因素，另一則是與合夥股東、太設諸多理念不同。

位在北海岸萬里區的翡翠灣福華渡假大飯店，是福華飯店集團與太平洋建設持股各半合資成立的「太福育樂事業」開發經營，1994年開幕迄今進入第26年，飯店有240間全海景客房、可容納近30桌的宴會廳，以及俱樂部會所，是台灣北海岸線上第一家休閒渡假飯店。

福華廖家董事成員表示，由於地理與季節天候因素，翡翠灣福華渡假大飯店一年中只有5月至9月有生意，其它時間只能靠零星散客與公司議團硬撐。「北海岸或東北角沿線的休閒度假飯店年均房價是全台風景區最低的」，廖家董事成員表示，即使沒有新冠肺炎疫情衝擊，翡翠灣福華渡假大飯店近幾年也都經營得非常辛苦。

休閒設施不足與硬體老舊，加上沙灘地上權與進入飯店路權等問題，也長期困擾著翡翠灣福華渡假大飯店。據透露，為提升飯店競爭力，福華廖家希望太設共同面對解決，但始終得不到正面且積極回應，故在心灰意冷下決定「不玩了」。

(工商 )