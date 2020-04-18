國外研究指出，新冠病毒可於光滑表面存活多日，而紡織物上也會沾染病毒，一般不會存活超過72小時，暨重症醫師黃軒建議，回家後外出服應該立刻拿去洗，不宜掛回衣櫃，因為在大城市裡常無意識就沾上許多病菌，特別是裙子和褲子。

黃軒醫師指出，新冠病毒在溫度20°C比較活躍，若飛沫噴在吸水力好的衣物（棉外套）上，應馬上乾燥（濕度小於30%），使病毒不易活躍，但飛沫傳染是新冠肺炎主要的傳播模式，咳嗽噴到衣服手肘處也別摸以免接觸感染，並建議大家，回家就換上居家服，穿過的外出服最好拿去洗，別又放進衣櫃。

黃軒醫師解釋，因為外出服很容易沾上病毒和微生物，尤其是在擁擠的城市中就更常見了。其中，衣身裝扮中，最容易沾染到病毒的部位是「裙子和褲子」。在公眾場合坐下，座位上難免有許多病菌，再者就是衣服的袖口與手肘，拿東西或與人接觸時，難免都會摩擦到。

黃軒醫師整理國外研究指出，新冠病毒存在紡織物上的時間，一般不超過72小時，但也會根據衣物的材質和環境而有些許差異，但黃軒也呼籲，大家回家後，千萬不要穿著上班的衣物坐在沙發上、到臥室躺下，因為這些都是把外來的微生物、病毒入侵你家的危險動作。

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(中時電子報)