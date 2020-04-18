42歲男星查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）在漫威電影中飾演「黑豹」一角成名，最近他在IG直播，推廣贈送醫療物資到非裔美國人社區醫院，但片中留著滿臉落腮鬍的查德威克看起來臉小一半，身形也消瘦許多，很多人擔心留言問他是否生病，查德威克目前暫沒回應，還刪除被問的文章。

查德威克鮑斯曼過去曾以黑豹角色出現在《美國隊長3》、《黑豹》等電影，最新一集的《黑豹2》因疫情影響先前宣布將延到2022年上映。相當暖心的他，去年在推特上親自回應了一位用「瓦干達」文字寫信給他的小粉絲，近來美國新冠肺炎疫情肆虐，查德威克也特別在直播中宣傳捐贈物資給非裔美國人社區醫院。

沒想到查德威克一現身直播讓許多人傻眼，因為過去在螢幕中給人高壯形象的他突然「消風」，臉頰凹陷、五官突出，肩膀也窄了不少，有許多粉絲詢問他身體狀況，但他沒正面回覆，而外媒報導，查德威克這回疑似為了拍新片瘦身，推測是為了即將開拍的電視劇《The Black Child》，但也有人說是為了接拍描述越戰的電影《Da 5 Blood》，然查德威克暫時都沒給答覆。

(中時電子報)