籃球皇帝麥可喬丹的新影集《最後之舞》(The Last Dance)要上架了，他的老友「惡漢」巴克利本周在廣播節目感嘆逝去的友情。「我們曾是最好的朋友，我想念麥可，我愛麥可，我衷心希望他一切順利。」

巴克利於2000年受聘擔任TNT球評，2001年喬丹復出並成為巫師隊總裁，巴克利從那時候開始批評他。「顯然他不喜歡我評論他的管理才能。其實我針對的是他身邊的人，他雇用的那群人都是應聲蟲，他們貪圖富貴就只能拍馬屁。」

話雖如此，這些馬屁精都是喬丹自己任用的，因為他容不下反對的意見。2001年喬丹欽點的史上首位高中選秀狀元夸米布朗(Kwame Brown)更成為他永遠的笑話。夸米曾說：「選我，你不會後悔。」結果他打了超過10年NBA，生涯場均6.6分、5.5籃板。

喬丹2006年開始入股山貓(黃蜂隊)，球團的平庸表現當然逃不過巴克利的毒舌。巴克利說：「你們有那種不能講真話的朋友嗎？特別是(喬丹)這種身分的人。我很不希望變成這樣，但這是我的工作。」

然而喬丹是史上最會賺錢的球員，資產累積超過20億美元，從生意人的角度來看，喬丹的吸金本領是足以載入史冊的，任何體育明星都望塵莫及。

(中時電子報)