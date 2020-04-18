衛福部長陳時中領導團隊防疫有功，本周有三天甚至0確診，外界視他為代表民進黨角逐下屆台北市長的熱門人選。不過現有消息傳出，文化部長鄭麗君去意甚堅、已無意在520後續任，且可能為參選台北市長做準備？！

《風傳媒》報導，早在2018年台北市長選舉時，民進黨高層就曾屬意由鄭麗君出戰柯文哲，且據說總統府祕書長陳菊曾與鄭溝通，但鄭未答應，最後則由姚文智出馬；不過鄭麗君已表達今年520之後無意續任文化部長一職。該報導指，黨內許多人認為是鄭要準備選台北市長了。惟目前並無鄭麗君的回應。

鄭麗君平時作風看似低調，就任文化部長一職後，沒有傳出很多負評。但令人印象較深的是，去年初曾因文化部有關中正紀念堂「去蔣化」的討論，讓鄭麗君在一場關懷演藝人員的春節餐會中，突遭資深藝人鄭惠中朝左臉打馬一巴掌，讓她當場「啊」了一聲、十分錯愕。事後鄭惠中表示是因，鄭麗君及執政黨「去蔣化」的政治主張， 讓她一時情緒失控，願為動手道歉，但強調鄭麗君身為文化部長未傾聽民意，推動去蔣化撕裂民眾情感。而鄭麗君後來則在臉書發文表示，個人受辱事小，台灣民主不容傷害，她期待彼此能夠對話、討論，但不該以暴力形式表達意見，應回歸公共議題的討論。

目前外界民調結果顯示，若陳時中出馬競選下屆台北市長，支持度最高，但陳日前表示並無參選打算。若鄭麗君真出馬是否有勝算？就待民意考驗。

(中時電子報)