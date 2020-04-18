大地心環境關懷協會等環團關心童綜合醫療社團法人申請變更保護區為醫療專用區一案，臺中市政府都發局昨日召開臺中市都市計畫委員會審查；經委員充分討論後，考量區位適宜性、土地容受力、環境敏感等因素尚有疑慮，為避免環境衝擊，決議該案維持原計畫(保護區)，未獲都委會同意變更。若遷建醫院具有急迫性，應優先考量其它都市發展用地。

都發局指出，童綜合醫院擬將沙鹿區成功西路院區，遷建於沙鹿區中清路7段與三民路交叉口旁，並向都發局申請變更都市計畫，將「保護區」變更為「醫療專用區」，因規畫遷建地點位於大肚山山坡地保護區，大地心環境關懷協會等環保團體及市議員羅廷瑋昨日均列席表達意見。

都委會委員說，該案應依區域計畫與國土計畫指導，以及內政部都委會審查意見，加強檢討保護區整體環境保護策略；為避免環境衝擊，如有遷建醫院之急迫性，其土地使用應優先考量其它都市發展用地，討論後未獲都委會同意。

羅廷瑋指出，防疫期間肯定醫療人員奉獻，但醫院遷建應避免選擇保護區，保護區應以維護生態環境為主，醫院應善盡社會責任，另覓其他適當地點。

為配合建設局拓寬既成道路，打通潭子區福貴路38巷2弄至福貴路與環中東路一段，昨日都委會也審議通過將部分農業區變更為道路用地。

(中時 )