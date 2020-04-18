馮姓男子為了要與張姓妻子離婚，因此向對方透露，自己與小三王姓女子發生過性關係，結果被告通姦。檢方調查後發現，馮男稱2人性關係時間是3月1日，但王女3月26日墮胎時已懷孕6周，按照常理推斷，肚內的孩子非馮男，且也沒有直接證據證明2人有性器交合，因此不起訴馮男與王女。

張女指控，王女明知馮男已婚有家庭，卻仍與丈夫於2019年3月1日在住處通姦，丈夫一直到同年4月15日才向她坦承一切。張女聲淚俱下表示，丈夫不僅背著她偷吃，還與對方有了小孩，甚至在臉書上往來密切，根本不把她這個元配放在眼裡。

馮男之後改口辯稱，並沒有與王女發生性關係，只是想利用這個理由逼妻子離婚，外遇之類的說法都是瞎掰的。被指控是小三的王姓女子也說，自己跟馮男只是好友，單純去唱歌打卡標記，不明白為何馮男要對妻子說謊，2人之間真的沒什麼。

檢方調查，診所病歷上記載王女3月26日墮胎時，腹中的胎兒已經6周大，但馮男與王女是於3月1日發生性關係，時間點不符，無法證明小孩是馮男的，另外張姓元配也無法提出其他證據，證明2人有性器交合，因此裁定馮男與王女不起訴處分。

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(中時電子報)