.@sabrina_i20 is excited and ready to get to work for the @nyliberty! pic.twitter.com/DSUR5jaocd — WNBA (@WNBA) April 17, 2020

儘管美國仍然受到新冠疫情影響嚴重，WNBA仍在18日舉辦關門選秀，包含選秀球員、媒體與觀眾都不得進入選秀會場，而是透過視訊跟獲選球員訪問，結果來自奧勒岡大學的莎賓娜(Sabrina Ionescu)被紐約自由女神隊選上，成為今年狀元！

莎賓娜的奧勒岡大學隊友，來自德國的莎陶(Satou Sabally)，則被達拉斯飛馬隊選為今年選秀探花，至於擁有今年選秀榜眼籤的印地安納狂熱隊，選了來自貝勒大學的勞倫考克絲(Lauren Cox)。

今年WNBA選秀大會除了關門舉行，更特別為了先前墜機身亡的「小飛俠」布萊恩二女兒吉安娜，以及同時罹難的艾莉、培頓兩名高中隊友，舉辦2024年榮譽新秀表揚大會，布萊恩遺孀瓦妮莎也特別發文感謝WNBA。

湖人球星「小皇帝」詹姆斯也隨即發推恭喜獲選球員，「我正在看WNBA選秀大會！看到很多女籃球員夢想成真，我向你們致敬，也恭喜大家！」

(中時 )