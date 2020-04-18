大陸物流與採購聯合會供應鏈專家委員楊達卿18日在陸媒《環球時報》撰文指出，自新冠疫情暴發後，美國一些政府官員對「中國供應鏈」的小動作一直沒有停止，從商務部長羅斯稱疫情將加速美國製造業回流，到有政府高級官員同意採取新措施以限制華為晶片全球供應鏈，再到白宮國家經濟委員會主任庫德洛稱可能為回流企業承擔回流支出，在美國企業面臨國際供應鏈斷裂風險同時，這些人不是積極攜手各方抗疫保證全球供應鏈穩定，而是繼續揮舞貿易霸凌大棒，撕裂如今來之不易的全球供應鏈體系。

文章稱，作為全球最大的製造業大國和最大貿易國，大陸的供應鏈安全不僅事關自身發展，更事關正面臨自上世紀30年代大蕭條以來最大危機的世界經濟的前途，事關全球供應鏈的穩健。在當前環境下，要達成全球供應鏈有序協同是何其困難，難道還應該有冷戰思維作祟的空間？依靠醫療科技，衝擊全球供應鏈合作的新冠病毒終將被消滅，但思想病毒何時能被消除？

楊達卿認為，目前，晶片已超過石油成為大陸第一大進口商品，晶片等核心元器件領域的合作是陸美供應鏈互惠合作的一大底盤。如果連底盤都被捅破，作為全球最大的手機生產國和消費市場的大陸，在供需兩側並不缺少反制武器。

文章表示，大陸始終以理性和克制的態度解決問題，展現了供應鏈大國的擔當。試想，若大陸手機廠商不再採用美國高通晶片，這家全球最大手機晶片商至少將損失全球市場40％的占比。打擊大陸供應鏈不會讓其他國家再次偉大，為逆全球化浪潮推波助瀾，對大陸科技供應鏈發起自殺式襲擊，難道不是經濟恐怖主義行為？

楊達卿強調，供應鏈的本質是「共贏鏈」，沒有共識就沒法共事，不共事何談共贏。供應鏈也是共生鏈，上下游多元主體聯動，整體協同共生。但長期以來，全球商業似乎被單一思維主導。即使是在一鍵買全球、一鍵賣全球的數字經濟，讓工商供應鏈追求盡可能多地滿足多樣化、差異化、個性化需求的今天，依然如此。

文章指出，有些國家雖在諸多領域成為全球供應鏈主國，但將其建立在軍事和貨幣強權之上，過去是赤裸裸地殖民掠奪，今天則明火執仗地搞供應鏈斬首。這不但會讓本國創新企業削足適履，更使眾多後發國家被排斥在數字金字塔外。

(中時 )