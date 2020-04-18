台灣16、17日新冠肺炎連續兩天「零確診」，由於4天內3度未新增新冠肺炎病例，信義區夜店昨(17日)出現久違的排隊人潮，趁疫情稍趨緩出來透透氣。

據「東森新聞雲」報導，17日晚上11時許，夜店出現許多人戴著口罩排隊進夜店，其中不乏穿著時髦辣妹，附近居民表示，這天夜店的人流比上周多不少，可能是連續兩天零確診，感覺沒事就出來玩。

施姓正妹則說：「已經悶很久了，才會想在疫情趨緩時出來與朋友小酌」，但為避免染疫風險，仍會多選擇到戶外走走，室內也會帶口罩。

一名小黃運將表示，疫情剛爆發時夜店這區沒什麼人，可是最近幾周只有這一天人比較多，儘管疫情看似趨緩，自己平常仍會消毒車輛，載客人也會戴上口罩，繼續作好防疫工作。

但中央防疫指揮官陳時中不時呼籲民眾，疫情危機尚未解除，請大家多忍一忍，少到人多的地方，以降低感染新冠肺炎風險。

(中時電子報)