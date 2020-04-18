在台中經營旅館多年的K君（化名），5年前向北港鎮公所標下朝天宮對面的蚊子館商場，並找銀行協調貸款，花了8億元重新拉皮改建成文創旅店，2年前開幕時因裝潢氣派、位置佳，受到不少香客注目，K君也為了求地方和諧，同意讓當地攤販低價租用旅館的上百坪店面，不料攤販「乞丐趕廟公」，長期的違法擴建占用旅店出入口，成了旅店經營上的最大毒瘤，旅店求助縣府也沒人理睬。

本刊調查，旅店的前身是雲林縣「北港鎮第1公有市場」，歷經火災燒毀，又改建成市場卻經營不善，已經閒置10餘年，曾遭行政院行政院公共工程委員會評為「全國最貴蚊子館」，後來由K君一手打造為「朝聖文旅酒店」，內部裝潢不輸五星級飯店，還規畫環繞式商場及千坪宴會廳，因位置恰好位在朝天宮媽祖廟正對面，K君還將大樓外觀設計成媽祖皇冠，被譽為「最有仙氣的飯店」，也吸引不少旅遊業者、伴手禮店登門合作。

K君表示，買下大樓所有權跟經營權之前，1、2樓店面已被舊有的10多戶攤販長期的免費使用，因為大樓早已荒廢多年，所以雲林縣政府、鎮公所也放任不管，後來他跟攤販們溝通簽下合約書，雙方才協議以每戶按月約以1萬元的租金低價承租，但前提是必須配合大樓整體規劃跟運作。

但是等到大樓進行改建、室內裝修、消防安檢等工程時，卻遭到攤販刁難不願配合，「我幾年來都只能勉強經營，但是許多客人反應根本找不到旅店進出口通道，讓業績直直落，負債已經累積上億，直到上月我已經發出50筆資遣費給員工，已經快被逼到破產」。

旅館兩側的騎樓跟出入口早被攤販用汽機車輛擋住，旅館業績直直落，超過50名員工因此被迫資遣。（圖／黃威彬攝）

本刊調查，業者多次以「讓出90公分的騎樓範圍」方式向攤販好言協調，違章的攤販們卻向當地縣議員蔡岳儒集體投訴，蔡得知後竟罔顧公共設施安全，先是替攤販發律師函給業者，內容是能讓攤販「保有原違章設施使用、提供永久租用權、永不得漲價」。蔡更召開協調會要縣府不得向違章攤販開罰，要求主管單位拿法條來恐嚇業者必須配合此事。

民進黨議員蔡岳儒回應，確實有介入並「關心」攤販違建營業的事情，也為此召開協調會，但對於在協調會上要求縣府人員欺壓業者一事，他回應這件事情必須先釐清「是誰說的」，才會做出正式回應，更否認有選票壓力才來「關說」此事。

雲林縣政府建設處長李俊興辯稱，此事細節都不知情，至於公文為何拖了1年多，則推給承辦科長回復，對於旅館有涉及大眾安全設施的違建排拆問題，則推說每年縣府有很多違建檢舉案要排拆，也不是只有這件，後來就匆匆掛上電話。

旅館主管簡小姐表示，為了求地方和諧，盼望跟攤販好好協調，但都多次慘遭對方拒絕。（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)