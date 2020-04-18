位在雲林北港朝天宮前的「朝聖文旅」內部裝潢豪華氣派，業者也事先跟當地攤販達成協議，必須依照旅館規劃來做生意，沒想到攤販卻任意搭蓋上百坪的鐵皮違建、占用無障礙通道、堵死逃生垂降出口，導致旅館業績持續下滑，1年內已負債上億元，連附屬的千坪商場也遭多間店家紛紛退租，如今宛如空城般荒涼。

本月10日下午，本刊實地前往朝天宮旁的「朝聖文旅」觀察，根本找不到旅館入口在哪裡，一眼望去會發現入口處的騎樓被停滿3輛汽車，而路邊就看到有人直接放置2張塑膠椅跟看板當路霸，上面還寫著「拜拜停車」，一旁還有老婆婆站在路邊招攬賣香生意順便指揮交通，但實際上都是占用騎樓違法做生意。

而位在北港鎮中山路上的朝聖文旅，兩側整排的黃金店面，就是當初K君協議低價租給店家做生意的地方，但原本答應出租的4坪大店面，如今卻被用鐵皮擴建成15坪大的違法店面，更長期占用騎樓道路，就連逃生垂降通道也都被堵死，根本無法正常進出。

還有原本在販賣麻油、花生的無良攤販當起二房東，將向旅店業者便宜租來的店面，私下按月以7萬元轉租給統一超商，以此賺取無本的數倍暴利。

不僅如此，旅館1樓內側原本規劃可容納20間店面的環繞式商場，也因為外頭長期霸占通道，導致人潮無法進入，如今店面都已紛紛遷出，只剩下一堆蚊子跟幾個遊民「留守」，連業者所經營的二樓宴會廳也都停業，廚師、外場人員也都被迫資遣。

旅館內側的環繞式商場，可讓往來遊客休憩之用，但現在已紛紛退租，成了一片死城。（圖／黃威彬攝）

本刊詢問攤販對於佔用逃生通道違法營業一事，攤販反將任推給業者「他自己經營不善還推給我們，而且逃生通道很多不差這一個，真是不會做公關」。但本刊亮出業者與攤販的「協議書」內容，攤販卻顧左右而言他，開始招呼別的客人，不願多作回應。

民進黨議員蔡岳儒表示，他確實有介入並「關心」攤販違建營業的事情，也為此召開協調會，但對於在協調會上要求縣府人員欺壓業者一事，他回應這件事情必須先釐清「是誰說的」，才會做出正式回應，更否認有選票壓力才來「關說」此事。

雲林縣政府建設處長李俊興辯稱，此事細節都不知情，至於公文為何拖了1年多，則推給承辦科長回復，對於旅館有涉及大眾安全設施的違建排拆問題，則推說每年縣府有很多違建檢舉案要排拆，也不是只有這件，後來就匆匆掛上電話。

業者為了「做公關」，按月以低價1萬元租給攤販做生意，未料卻被攤販私下轉租給超商，賺取數倍暴利。（圖／黃威彬攝）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)