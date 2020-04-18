雲林北港朝天宮對面的「朝聖文旅」，當初還被縣府公開讚揚是招商引資的最佳典範，然而面對業者請求協調違章問題時，議員蔡岳儒遭控得知此事卻偏袒攤販，強力要求縣府不得拆除，還在協調會上強力施壓業者妥協此事，縣府為討好議員故意擺爛，把應發出的拆除違建公文拖延1年多。

本刊調查，雲林縣議員蔡岳儒為了攤販占用旅店逃生口及騎樓等問題，多次召開協調會，但他遭控在會中要求業者「順應民情，讓攤販繼續違法營業，對於轉租、違建等情事都要睜一隻眼閉一隻眼」，更在協調會要求縣府建設處人員找法條開罰業者，暗示業者必須妥協，否則就走著瞧。

據了解，1年前旅店業者向縣府建設處陳情此事，結果建設處承辦人員再三推託，表示要查攤販的統編，過了3個月後再次去電詢問，又說要查攤販的身分證字號，直到業者上門時，縣府建設處才私下透露，「就算檢舉違建也不會開罰，因為壓力來自於某位議員」。

議員蔡岳儒遭控偏袒攤販，罔顧大眾生命安全，施壓縣府必須對這件事情當作沒看見（圖／翻攝自雲林縣議會官網）

而業者多次跟攤販及議員協調未果，後來在2018年發函文給縣府建設處希望能處理此事，但時間拖了1年多都沒下文，業者只好再請教律師及縣府如何能「妥善」解決，答案始終沒有結果。

縣府直到今年1月才發出一紙違建的公文，裡面提到攤販霸占騎樓、鐵皮違建等明確問題，但事涉大眾公共安全的旅館，面對遙遙無期的違建排拆，只能望樓興嘆，也期盼縣府能「硬起來」，不僅幫助業者也是幫助地方推動觀光。

雲林縣議員蔡岳儒表示，確實有介入並「關心」攤販違建營業的事情，也為此召開協調會，但對於在協調會上要求縣府人員欺壓業者一事，他回應這件事情必須先釐清「是誰說的」，才會做出正式回應，更否認有選票壓力才來「關說」此事。

雲林縣政府建設處長李俊興辯稱，此事細節都不知情，至於公文為何拖了1年多，他則推給承辦科長回復，對於旅館有涉及大眾安全設施的違建排拆問題，則推說每年縣府有很多違建檢舉案要排拆，也不是只有這件，後來就匆匆掛上電話。

雲林縣府建設處自2018年就接獲檢舉，拖到今年1月才發出違建的公文，根本就是消極不作為。（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)