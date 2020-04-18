樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，天使甜美臉孔配上魔鬼火辣身材，讓她IG短時間擁有47萬粉絲，不過日前曬出火辣爆乳床照，卻被酸民嗆：「除了賣奶還是賣奶」，讓她不甘示弱反擊：「太沒水準」。

巫苡萱日前曬出火辣床照，只見她露出傲人北半球和深邃事業線，讓粉絲看了直噴鼻血，接著寫道：「真的不容易，謝謝幸運也謝謝自己的努力，想與你們說的是，每天都記得給自己鼓勵，當你一直為目標前進時，千萬不要懷疑自己，因為你很棒」，未料卻遭網友反酸：「每天除了賣奶還是賣奶，販賣自己的身體，去騙這個世界上最低層的魯蛇宅男的錢」。

對此巫苡萱先是淡定回應：「謝謝你的關注，我會更努力讓你不會只看到我的奶，希望你能真的活得開心，去做真的對自己有意義的事情」，更撂下狠話：「我決定封鎖你了 因為你完全沒有品德，我的世界很美好，不需要有你的存在」，更不忘怒嗆：「太沒水準」。

(中時電子報)