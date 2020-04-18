法國愛情喜劇《戀愛倒帶中》
『你連堂哥都睡喔？』
『每個人多多少少都想吧……』
魔幻版的《#婚姻故事》 X 《#舊愛找麻煩》
法國首週新片票房冠軍 X 春天必修男女愛情學分電影
打破今年法國電影在台上映最大規模
「愉悅且令人享受」—Hollywood Reporter
「無可救藥的浪漫」—Screen International
《戀愛倒帶中》特映會贈票
參加方式
於4月18日 23:59前
1.於中時娛樂網站（www.cte168.com）中
將你最感興趣的一篇報導畫面截圖（畫面內需有標題）
2.前往中時娛樂粉絲頁本活動專文（https://www.facebook.com/wwcte/）
3.於本活動專文留言「《戀愛倒帶中》睡了才知道」
並附上你最感興趣的一篇報導畫面截圖 即可參加抽選
得獎通知、領獎
4月19日起直接通知得獎者（名額10人，一人兩張）
需本人至本社（台北市萬華區艋舺大道303號）憑證件領取
全台首週場次表
請見光年映畫FB
https://www.facebook.com/Lightyearimages/
＊中時娛樂有權未經事先告知更改活動內容。
＊未獲通知即未得獎，不接受任何方式的訊問。
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#ChristopheHonoré
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(中時 )
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