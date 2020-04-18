法國愛情喜劇《戀愛倒帶中》

『你連堂哥都睡喔？』

『每個人多多少少都想吧……』

魔幻版的《#婚姻故事》 X 《#舊愛找麻煩》

《戀愛倒帶中》劇照。（光年映畫預告截圖）

法國首週新片票房冠軍 X 春天必修男女愛情學分電影

打破今年法國電影在台上映最大規模

「愉悅且令人享受」—Hollywood Reporter

「無可救藥的浪漫」—Screen International

《戀愛倒帶中》劇照。（光年映畫預告截圖）

《戀愛倒帶中》特映會贈票

參加方式

於4月18日 23:59前

1.於中時娛樂網站（www.cte168.com）中

將你最感興趣的一篇報導畫面截圖（畫面內需有標題）

2.前往中時娛樂粉絲頁本活動專文（https://www.facebook.com/wwcte/）

3.於本活動專文留言「《戀愛倒帶中》睡了才知道」

並附上你最感興趣的一篇報導畫面截圖 即可參加抽選

得獎通知、領獎

4月19日起直接通知得獎者（名額10人，一人兩張）

需本人至本社（台北市萬華區艋舺大道303號）憑證件領取

全台首週場次表

請見光年映畫FB

https://www.facebook.com/Lightyearimages/

＊中時娛樂有權未經事先告知更改活動內容。

＊未獲通知即未得獎，不接受任何方式的訊問。

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(中時 )