《洛杉磯時報》記者馬卡錫18日引用羅耀拉瑪麗蒙特大學針對洛杉磯地區職業球隊與職業球員的民調，除了發現自從2014年以來，NBA洛杉磯湖人與MLB洛杉磯道奇都大幅度領先其他球隊，今年最受歡迎的職業球員仍是湖人「小皇帝」詹姆斯。

根據這份民調結果，2014年最受歡迎職業球隊是湖人(42.9％)，2015年與2016年也是湖人(39.5％、37.4％)，直到2017年道奇才以些許差距超越湖人稱王，2018年由道奇連莊(38.0％)，今年湖人重新奪回洛杉磯最受歡迎球隊頭銜(35.1％)。

至於今年最受洛杉磯球迷喜愛的職業球員，則由詹姆斯以46.2％，接近半數球迷肯定獲選，他領先排名第2的道奇一壘手貝林傑(10.7％)相當大的幅度，排在第3的是洛杉磯FC足球隊維拉(8.4％)，洛杉磯天使外野手卓奧特(6.7％)排第4。

相當諷刺的是，就算今年快艇找來「雙星」里歐納德、保羅喬治加盟，快艇在洛杉磯的受歡迎程度，仍然遠遠不如湖人與道奇，甚至連NFL聖路易公羊都輸，里歐納德也在今年最受洛杉磯歡迎職業球員當中，只排在第5名(4.3％)位置。

(中時 )