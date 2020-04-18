昌珉一直以來都是展現模範生的好形象，這回顛覆以往化身魔性「Bad guy」。（avex提供）

韓國天團「東方神起」成員昌珉出道17年，經歷過團體5人出道時期、2人組合時期，也曾在日本出道，今年4月他首度單飛發行個人迷你專輯《Chocolate》，對於選在這個時間點個人出道，昌珉說：「我想很多歌手都有一個夢想，就是想用自己的名字、用自己的聲音製作一張專輯，我也想在年紀更增長之前，製作一張充滿自己聲音的專輯。」

昌珉也提到了現實面，「因為一直以來和允浩哥（東方神起隊友）都集中於團體活動，兩人都沒有足夠的時間能發行個人專輯，所以在發行我們的solo專輯就變得比較遲。」

允浩去年率先發行個人專輯，做為前輩，這次也給了昌珉許多支持與鼓勵，還在連昌珉本人都不知道的情況下搶先聽了專輯主打歌曲〈Chocolate〉，直到專輯發表後仍不停傳給昌珉讚賞的訊息。

入行多年的昌珉，經歷多次不同形式的出道模式，他分享雖然每次出道都很緊張跟興奮，但這次單槍匹馬上陣，更有責任感，「要獨自撐起舞台、自己做專輯、進行宣傳等，在這些製作過程中，我需要獨自做選擇並承擔起責任，這樣的經驗是第一次。」並表示這或許是他身為歌手更成熟的一種表現。昌珉首張迷你專輯《Chocolate》已於6日與韓國同步在台數位發行。

(中時 )