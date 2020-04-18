日前國道一號發生一起警險事故，一輛聯結車行駛中撞到前方自小客車，遭撞駕駛為了穩住車身，急忙拉回內車道，沒想到卻造成車身90度打橫。聯結車煞車不及，就這樣硬是推著小客車向前繼續直行500公尺，短短的26秒影片曝光，讓人看了不禁膽戰心驚。

這起事故發生在國道一號，國道公路警察局第一大隊交通組巡官劉基宏表示，事故發生地點在圓山三重路段，大車原本行駛在內側車道，在變換車道時，疑似未注意到中內車道的自小客車，導致發生碰撞。被撞擊的自小客車整台橫疑到大車前方之後，遭推撞足足半公里才停下來，好加在雙方都沒有受傷。

警方表示，國道1號台北及高雄都會區路段交通量大，除主線車流外，又有多個交流道銜接都會區主要幹道，產生大量匯入及匯出之車流，而直行大型車依規定除超車外應行駛外側車道，與進出匝道之車流形成嚴重交織。

為改善壅塞問題，讓車輛及早選定車道，儘量減少變換車道，以增進行車安全，其中台北都會區部分，「圓山至三重」(22k至28k)路段，雙向開放各車種得依目的地選擇車道行駛，得行駛於各車道；高雄都會區部分，「鼎金系統交流道至五甲系統交流道」雙向路段大型車得行駛內側車道以外之所有車道

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(中時電子報)