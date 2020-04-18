新冠疫情出現零確診曙光，粉紅色口罩成了最時尚的配件；因應今年南丁格爾200周年和國際護理助產年，衛福部在線上發起「2020世衛日 護台灣助世界」全民運動，邀請全民一人一信共挺真正的「粉紅力量」– 護理台灣隊。

全台最大直播平台浪LIVE擁有強大號召力與影響力，立即在平台上發起「粉紅勢力串聯活動」，率先將FB粉絲團Logo換成粉紅色；不到半天，直播主紛紛穿上粉紅色服裝、戴上粉色口罩；用最溫柔的顏色，向醫護傳遞最真誠的感謝，創造上萬人在線觀看佳績。

一片粉紅的浪LIVE超溫馨！平時酷酷又高冷的高人氣直播主克萊兒，特別穿上了平時不穿的粉色，強調顏色沒有性別，她說看到阿中部長戴粉紅口罩、鼓勵大家力挺醫護，身為台灣的一份子覺得很驕傲，也想透過行動支持「護理台灣隊」，寫了一段話跟粉絲分享：「聽到咳嗽聲或有人有感冒症狀都很緊張，但想到身為醫護人員的你們，卻謹守在第一線，實在太偉大！這樣的無私和勇氣，值得我們學習，謝謝你們。」

超人氣直播主亭恩也有感：「昨天聽到朋友的妹妹是護理師，她的兩個小孩看見媽媽身上的使命感，也童顏童語自告奮勇地說想跟媽媽一起照顧病人，這勇氣讓我又佩服又感動。」

活潑的直播主薛薛，也為第一線護理人員打氣應援：「最前線的醫護人員就是我們心中最勇敢的南丁格爾！希望第一線的大家都能平平安安地度過疫情。」更有另外數10位直播主身穿粉色服裝或戴粉色口罩，呼籲粉絲別鬆懈一起守住零確診，大聊自身經驗與對醫護人員的感謝，形成一股最溫暖的粉紅勢力。

(中時 )