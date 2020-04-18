為何許多男人都喜歡到按摩店紓壓？大陸1名女網友日前陪男友去按摩，發現女按摩師不僅超年輕貌美、身材火辣，且雙手還不時在男友的「該邊」游移，讓她看了當場氣炸，照片傳上網掀起熱議，網友紛紛笑回：「秒懂為何男人愛去按摩」。

情侶一起光顧按摩店，女子見眼前景象氣炸。（圖／翻攝自微博）

大陸社群媒體「微博」瘋傳一組照片，1名女子陪男友一起去按摩店，結果服務的是穿著短裙的長髮女按摩師。女網友崩潰說：「我想問問大家，能接受對象找這種穿短裙按摩的嗎？然後兩腿還岔開坐我男友身上！我在旁邊都這樣，不在旁邊會怎樣啊？我有點不能接受」。

照片可見，年輕女按摩師綁著馬尾，身穿淡紫色短袖上衣和短裙，露出一雙嫩白大腿，雙手不斷在男子身上游移，後來更直接伸手往男方鼠蹊部探去，難怪一旁的女友看了很不是滋味。

網友看到照片紛紛打趣留言「你看一下你老公是否對她敬禮了（勃起）」、「妳就找個男按摩師！看誰能受得了」、「妳男朋友可能常去」。但也有人認為原PO大驚小怪「我跟我老公一起去按摩店，按摩的女生也是坐在我老公腿上啊」、「正經的按摩店都這樣」。

(中時電子報)