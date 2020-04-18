正隆（1904）今、明兩年計劃投資逾百億元，在台灣、越南兩地同步擴廠，預計明年陸續完成投產。其中，在台將強化紙包裝、家紙服務及市占率，增進循環經濟效益，投資額近50億元。

正隆總經理蔡東和表示，在台投資20.8億元興建燕巢新紙器廠，建置1.8億平方公尺年產能；竹北廠增設1座90噸生質能CFB熱電系統，預計投資15億元；另投資8億元精進造紙廠品質、環保、能資源整合系統，並斥資4億元改善紙器預印、加工及自動化。

在越南，預計分5期投資興建的平陽造紙廠，首期年產能30萬噸，接著展開第二期建設，預計投資2億美元（約60億台幣），建置年產能35～40萬公噸工紙面紙；並籌備北江紙器廠，預計投資1,000萬美元。

正隆去年三地營收，台灣68.4％、中國20.1％、越南11.5％；另就產品別看，紙器53.5％、工紙31.8％、家紙11.1％。去年營收因產品價格下滑而衰退，獲利則因前年認列處分大陸子公司收益28.59億元，比較基期較高。

正隆目前在台灣有4座造紙廠、7座紙器廠、1座紙品包材廠，大陸有9座紙器廠，越南有1座造紙廠、3座紙器廠。工紙年產能198公噸、白卡紙年產能5萬公噸、家紙年產能7.2萬公噸、紙器年產能17.04億平方公尺。

(工商 )