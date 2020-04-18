處罰張經義 蘇貞昌嗆：是馬英九政府時的規定 09:522020/04/18 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸「東方衛視」記者張經義，日前在白宮記者會上稱「來自台灣」，由於東方衛視隸屬上海市委及上海人民政府，陸委會援引規定決定開罰。 對此，行政院蘇貞昌在今日受訪時表示，處罰張經義不是因他講了什麼話，而是他在中國共產黨的機關任職，且這是馬英九政府時代訂的，蔡總統上任後一字沒有改，當然要執行。 張經義任職「東方衛視」 府：邀請當事人親自說明 (中時電子報) #張經義 #處罰 #蘇貞昌 #馬英九 #規定 也許您會感興趣 推薦閱讀 張經義遭陸委會法辦 誇張背景遭起底...陳學聖大驚！ 10:132020/04/17 政治 陸委會擬罰張經義 蔡正元酸：周杰倫罰了沒？ 10:342020/04/17 政治 陸委會開鍘張經義 藍委批：匪夷所思！ 10:322020/04/17 政治 「蘇貞昌給我進來」網怒：觀光紓困這三小 16:482020/04/17 生活 陸委會開鍘張經義 下一波對象是他們？ 15:472020/04/17 政治 張經義任職「東方衛視」 府：邀請當事人親自說明 16:592020/04/17 政治 疾評》辦張經義是要恫嚇老百姓？ 20:462020/04/17 政治 張經義恐挨罰 蔡正元轟搞笑 01:062020/04/18 政治要聞 張經義成祭旗 04:102020/04/18 時論廣場 新聞早班車》張經義恐挨罰 蔡正元轟搞笑 07:032020/04/18 政治 政治熱門新聞 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 陳揮文問會去投罷免票嗎？ 高雄人扣應吐真言 - 政治 2022台北市長是誰？命理師大洩天機 - 政治 韓國瑜好友不忍了！揭他聲請「停止罷韓」真正原因 - 政治 張經義遭陸委會法辦 誇張背景遭起底...陳學聖大驚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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