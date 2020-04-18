大陸「東方衛視」記者張經義，日前在白宮記者會上稱「來自台灣」，由於東方衛視隸屬上海市委及上海人民政府，陸委會援引規定決定開罰。

對此，行政院蘇貞昌在今日受訪時表示，處罰張經義不是因他講了什麼話，而是他在中國共產黨的機關任職，且這是馬英九政府時代訂的，蔡總統上任後一字沒有改，當然要執行。

(中時電子報)