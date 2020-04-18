安海瑟威也會出現在《芝麻街：艾蒙有約》中。（HBO提供）

WarnerMedia特別推出半小時的芝麻街特別節目《芝麻街：艾蒙有約》，自4月24日起將在HBO頻道、HBO溫馨家庭頻道，以及Boomerang頻道播放，觀眾也可以透過HBO GO線上影音服務，隨選隨看。

《芝麻街：艾蒙有約》為芝麻街工作室所推出的「相互關愛」計畫內容之一，旨在幫助世界各地的孩童及家庭度過這個充滿不確定性的階段，並透過深受大小朋友喜愛的芝麻街角色，將彼此的心連結起來。節目中也將特別邀請到安海瑟威、林曼努爾米蘭達，以及崔西艾莉絲羅斯一起同樂。

節目總長半小時，艾蒙、大鳥、餅乾怪獸、艾比等大家耳熟能詳的著名角色們將跟著大家一同探索玩樂與學習，跟著緊急救護員（EMT）、醫生，以及其他協助每個家庭解決健康問題的日常英雄們，一同在家裡享受烘焙餅乾的小確幸，透過大家相當熟悉的視訊會議，讓螢幕前的家庭也能一同共享輕鬆休閒的樂趣。

明星與芝麻街好友將會一同歡唱、玩遊戲，和跳搞笑舞，崔西艾莉絲羅斯將參與「艾蒙說」小遊戲、林曼努爾米蘭達則將挑戰「王老先生有塊地」、安海瑟威則會跟著艾蒙一起進行「頭、肩膀、膝蓋和腳趾」等眾多遊戲。小朋友們肯定會再次深深愛上這群芝麻街的好朋友們，而大人們也可以了解如何在家運用這些有趣的互動遊戲，與小朋友一起同樂、一同學習。

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