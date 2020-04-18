中央推出安心即時上工計畫補助勞工，須有投保勞工保險或半年內有2個月以上投保紀錄才能申請，新北市960件申請中有5成不符資格，其中又有165人沒有勞保投保資料，新北市長侯友宜18日宣布，中央做不足的新北來補足，20日起推出「好來工作」計畫，以當年基本工資計算，每人每月不超過80小時，最長4個月，每月薪資1萬2640元，「一申請，馬上就上工」。

新北市勞工局長陳瑞嘉指出，這次中央安心即時上工計畫，新北市目前總共申請963人，符合資格429人，實際派工342人，已經上工者有275人。

陳瑞嘉說，不符合資格者534人中，有165個人因為長期失業，沒有勞保投保紀錄，無法申請上工補助，勞工局已啟動全面檢視，了解這165人的情形。

社會局長張錦麗指出，因為不少人無法符合資格，市府將運用防疫基金，針對因疫情影響生計者卻不符申請補助資格者，推出「好來工作」計畫，提供每人當年度基本時薪，每日最高8小時，每月最80小時，最長4個月，每月1萬2640元的薪資。

侯友宜說，以工代賑更有彈性，能滿足大家需求，有些人長期失業，加上疫情雪上加霜，這次「好來工作」更寬鬆、更方便、更及時，也希望中央能夠考慮這些人的困境。

侯友宜說，這些經費都由防疫基金支應，如果不夠，他會繼續去募款，補中央做不足的地方，地方先推動，大家一起加油。

(中時 )