由法國鬼才導演克里斯多福歐諾黑執導的最新電影《戀愛倒帶中》，力邀凱薩琳丹妮芙與馬斯楚安尼之女齊雅拉馬斯楚安尼、知名演歌雙棲的歌手班傑明畢歐雷、法國新生代小鮮肉文森拉寇斯特及以《找我經紀人》在台廣為人知的卡蜜兒克汀聯手出演，17日更加碼曝光一位法國大明星現身電影片尾。

曾被第三代龐德羅傑摩爾認證為最滿意之作的《007：最高機密》，不僅是007系列電影中的佳作，同時也捧出了法國知名冷豔美人卡洛波桂，她以戲中手持弓弩，誓言為父母報仇的冷豔形象一舉打開全球知名度，獨特氣質更讓她擔任了長達10年的香奈兒「N°5」香水代言人。

卡洛波桂魅力不隨歲月消退，曾被力邀到好萊塢發展，在知名美國影集《慾望城市》最終季中飾演女主角凱莉的俄籍男友前妻，意外打開人生第二春，更難得的是這位法國女神雖以龐德女郎崛起，卻未甘於當個花瓶，1990年以電影《美的過火》裡遭丈夫背叛的大老婆一角，榮登法國電影最高榮譽凱薩獎影后。

近年大銀幕減產演出的她，在克里斯多福歐諾黑力邀下，希望她飾演戲中老公初戀對象的老年之後，且原本是個沒有男人無法生活的鋼琴女教師，卻在老年後轉性「愛女人」，犀利並泰然自若大談老年的女同志生活，不到10分鐘的驚喜客串卻吸飽了觀眾眼球。

(中時 )