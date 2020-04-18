全球新冠肺炎持續延燒，除了勤洗手、戴口罩、少出入公共場所外，健康的體質和健全的免疫功能，才是健康的最後一道防線。衛生福利部新營醫院中醫科醫師郭俊佑表示，身體虛的人免疫力比較差，除了可以中藥適當補氣固表，但表虛和裏虛原因不同，不要補錯。

新營醫院表示，正常人的身體自然有排除病原體的能力，即使接觸到病原體也未必會生病，人之所以會生病往往是這項能力出現了問題，中醫能以調節生理機能的方式如補氣、發汗、理氣、祛溼等方式去激發身體潛在的免疫能力來達到治病和預防的目的。

郭俊佑表示，身體比較虛的人免疫力比較差，體虛又可簡單的分為表虛和裏虛。

表虛的人常常沒來由地出汗、疲倦、畏風、面色蒼白、而且平常容易反覆的感冒，這時候可以用一些補氣固表的藥、再搭配一些發散藥促進新陳代謝、增進免疫力，例如正益茶，裡面有黃耆、白朮、桔梗、甘草、薄荷、桑葉、菊花、桂枝、藿香、黨蔘等藥物，以300-500cc熱水浸泡5-10分鐘即可飲用。

裏虛的人則是因為則是因為五臟六腑的氣血虛弱，間接導致抵抗力下降，常見的情況像是長期消化功能不好、失眠、生活或工作壓力大、過度勞累慢性疲倦等，造成五臟六腑的功能失常，無法支持免疫系統正常發揮，除了藥物長期調養，也需要調整生活習慣，這類的原因往往比較複雜，建議尋求中醫師協助處理。

郭俊佑也建議，平時也可以搭配一些穴道的按摩達到保健的效果，如風池穴、合谷穴、足三里穴。其中風池、合谷能疏風解表，對輕症感冒也有著治療的作用，足三里則調理脾胃益元氣，是養生強壯的一大穴。

郭俊佑最後也強調，保持正常的作息、規律健康的飲食、心情的愉快、適當的運動雖然是老生常談，卻常常是比服用任何藥物都重要的。

(中時 )