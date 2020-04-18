《戀與製作人》發布動漫版海報。（WeTV提供）

風靡全世界女性的戀愛手遊《戀與製作人》宣佈推出動畫版，動畫將由日本知名動畫公司MAPPA製作，且將還原遊戲內的「EVOL」世界觀，預計於今年上檔， 17日同時公布動畫主視覺海報，呈現手遊裡4大男主角霸氣總裁李澤言、超人氣偶像周棋洛、超能力特警白起和天才科學家許墨的個人魅力，令粉絲直呼：「老公來了！」

《戀與製作人》手遊自2017年12月20日推出後讓全球女性陷入瘋狂，遊戲中，玩家以女主角身份經營影視製作公司，在經營過程中與4大完美優質男邂逅，將韓劇浪漫情節、少女漫畫、懸疑偵探等元素囊括在其中，《戀與製作人》動畫版，不但延續遊戲畫風，也延續手遊的主軸「羈絆築夢而來，世界為你顛覆」。

新發佈的動畫預告，以女主角口吻「這是我與他們的故事」為開端後，只見4大男主角寵溺地對女主角狂飆浪漫金句，更有4大男主角在槍彈中飛身救女主角、與在街頭上公主抱女主角情節，看得讓人臉紅心跳。《戀與製作人》動畫版，預計於今年在騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。

(中時 )