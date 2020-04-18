高雄市長韓國瑜大選大敗後，回高雄面臨罷免。但韓國瑜採取的策略不是低調冷處理，而是拉高挺韓罷韓兩造對立情形，許多媒體觀察認為，韓國瑜此舉很有可能是要為下一屆黨主席鋪路，也就是北風北計劃再起，若韓國瑜計謀成功，將有望東山再起，劍指2024的總統大選。

韓國瑜總統大選大敗後，有周刊報導，韓國瑜為圖東山再起，已制定一套北風北計劃，若「Wecare高雄」發起的罷韓對立態勢升高，不管最終是否遭罷免成功，韓可以藉此拉抬韓粉氣勢，若真被罷免成功，韓更可挾韓粉當選黨主席。屆時，韓國瑜就可坐擁2022地方縣市長提名權，並在2024的總統大選中力求東山再起。

現在看來是那信號響起的時候！韓國瑜日前委任律師葉慶元赴台北高等行政法院聲請停止執行罷免案投票。昨結果出爐，法院裁定駁回後，韓國瑜馬上提抗告。外界對於韓國瑜的動作都大感困惑，連無黨籍立委傅崐萁都直言要暈倒了，強調韓國瑜此時要專注市政，低調冷處理罷韓議題，而不是火上加油，拉高態勢。

但有在地人士對《新新聞》表示，韓國瑜此舉要為下一步造勢，因為韓就算撐過罷免，也無法連任高雄市長，不如藉罷韓再次凝聚韓粉，劍指下屆的國民黨主席選舉。高雄市議員林智鴻接受《風傳媒》採訪時表示，韓國瑜現在要動員韓粉氣勢，撐過罷韓危機，同時也要向國民黨展現自身實力，為國民黨主席鋪路。

資深媒體人王時齊在網路媒體《放言》的專欄撰文指出，韓國瑜被罷免後，一定會在鋼鐵韓粉簇擁下，直攻明年的黨主席大選，取代剛上任的黨主席江啟臣地位。

但民調專家、高雄師範大學兼任助理教授黃志呈認為，韓國瑜就算遭到罷免，他仍會在話題的焦點上，人氣不減，一年後直攻國民黨黨主席，並帶著韓粉大軍到各縣市造勢，這場景也會讓民進黨不得不考慮是否應讓罷韓成功。

(中時電子報)