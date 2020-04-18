珍榮（左）跟劉智泰在記者會上的互動笑果十足。（friDay影音提供）

由劉智泰、李寶英、珍榮、全少妮主演的韓劇《花樣年華－生如夏花》，劇情講述既不是中年人也不是青春年華的40歲男女，在和初戀重逢激烈相愛、糾結後，能否迎來人生第二個「花樣年華」的純愛唯美故事。

該戲17日在首爾舉辦新戲線上記者會，由於是採兩條時間線交錯敘事的手法，分別呈現韓在炫 (劉智泰 ／ 珍榮飾) 與尹智秀 (李寶英 ／ 全少妮飾) 兩人在大學時期及40多歲時的人生際遇，因此劉智泰在記者會上坦言迄今都還未與珍榮同場飆戲過，看對方演年輕的自己演得很棒，希望編劇之後能放入兩人同框的劇情讓他得償所望，沒想到珍榮卻謙虛表示自己比較矮且嗓音沒有劉那麼性感，所以暗自慶幸兩人未曾同框，此一詼諧的應答也讓現場眾人均忍不住笑了出來。

李寶英則表示次接到劇本之後就深受吸引，當下便很想接演尹智秀這個非常有魅力的角色，等到真正開拍之後，在旁看著全少妮飾演自己學生時期單純開朗的樣貌，又不禁燃起了少女心，感嘆若自己還是少女的話也很想演演看年輕版的尹智秀呢。

而全少妮在前一部作品當中的角色是單戀朴寶劍的長年友人，這次終於在劇中與男主角「相戀」讓他很是期待，然而當被問到覺得自己與珍榮的默契如何時，卻一時口快脫口給了珍榮8分，等主持人補充是「滿分100分」後才略帶嬌嗔地將問題推給珍榮說：「你怎麼不回答跟我的默契怎麼樣？」逗趣可愛的反應也讓人期待兩人在劇中的青澀之戀會產生多少粉紅泡泡。

此外，李寶英還在記者會上爆料導演孫政賢在拍攝期間總希望演員們要一次到位，自己和劉智泰都好在戲齡不短，所以即使初次合作一開始還不熟悉彼此也能一鏡到底，反觀珍榮和全少妮就真的是在還很陌生的情況下就直接對戲還能不NG，讓他大感佩服。

導演孫政賢則加碼透露，《花樣年華－生如夏花》劇中穿插了許多90年代的韓國音樂與詩詞，期許將本劇打造為不只浪漫更帶有文化氣息的影視作品，並形容本作會是像「廣藏市場的麻藥紫菜飯卷」般引人著迷的電視劇，看過一集就會想繼續看下去。friDay影音全台獨家純愛唯美獻禮《花樣年華－生如夏花》，26日起每周日、一上午10點更新。

(中時 )