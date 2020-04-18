新冠肺炎疫情衝擊經濟，政府推出酷碰券振興經濟，引發熱議。國民黨中央委員連勝文昨在臉書質疑，酷碰券與電子支付綁在一起，到底是「救急」還是「促進電子支付產業發展」，且使用電子支付的民眾有城鄉與世代的差距，坐落在城鄉的觀光勝地以現金交易為主，等電子支付的交易設備安置好，店家恐撐不下去。

連勝文說，我應該是台灣最早在推動電子支付產業的一份子，在平時，若政府要推動電子支付產業，絕對歡迎，但是把所謂的酷碰券與電子支付綁在一起，卻讓我百思不得其解，因為政府發這種券，目的到底是「救急」，還是在「促進電子支付產業發展」？在新冠肺炎肆虐時期，政府到底是要幫助受到巨大衝擊的中小企業，還是要幫助電子支付業者？

連勝文表示，對於零售、餐飲、觀光等消費型的產業，特別是無數的中小型商家，現在最嚴重的問題是「沒有人消費」，朋友日前去百貨公司美食街吃飯，整館居然只有他一個人，如果鬧區中的百貨公司都是這樣，你可以想像其他區域的零售服務業者，狀況有多慘，所以才會有日月潭觀光船０人，船長只能去抓魚的新聞。

連勝文指出，這些中小企業在沒有收入的情況下，卻仍有許多固定支出如房租、人事費用、水電費用、稅費，如果撐不下去，只能倒閉，最後就是造成大量的失業！就算酷碰券終於發下來，政府每筆消費補貼一千元，但沒有人出門消費，那也是遠水救不了近火。

連勝文說，再者，電子支付產業在台灣雖然持續的成長，但是民間一般消費還是以現金支付為大宗。同時使用電子支付的民眾，也有城鄉與世代的差距，換句話說，在鄉村地區，即便是觀光勝地，也有許多小店仍是以現金交易為主，所以酷碰券綁電子支付，對於這些為數眾多，正在苦撐的中小型商家，根本無法受惠，即便是各大都市當中的觀光夜市，恐怕也只有極少數能提供電子支付的服務，而其他的等到電子支付的交易設備都安置好，店家們大概都撐不下去了。

連勝文直指，我不願意猜測，政府這個奇特的紓困政策有沒有什麼「政治目的」？但如果真的要救急，或許可以考慮同時發放現金及酷碰券，並搭配減稅而非延繳等多元方式，一方面符合不同年齡、不同區域消費者交易的習慣，同時也才能真正幫助受到最大衝擊，急需紓困的中小型商家及企業。

(中時 )