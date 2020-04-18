同袍貼文爆料。

于北辰回文。

陸軍16日傍晚又發生官兵在營區內自戕的不幸事件。消息指出，位於楊梅的陸軍6軍團機械化步兵269旅，晚間用餐後不久，有官兵在中正堂大禮堂內發現一名中尉自戕身亡，由於該名中尉被發現時已無生命跡象，已通知相關單位到場處理。軍方也表示，會全力配合檢警調查，並加強官兵心理輔導，全力杜絕憾事。

對此，一名不具名同袍在臉書「靠北長官2020」上爆料指出，輕生中尉擔任的是保養相關業務，接任未達半年，近期卻遭遇諸多重大任務，如大規模組織調整、年度二級場評鑑、妥善率驗證等，再加上269旅經常性辦理演訓、講習、示範等任務，工作壓力為其它單位數倍。

「尤其幕僚職人員不但沒有加給，工作壓力更是從司令部、軍團、旅部幕僚一連串的業務需由幕僚辦理及管制」，該同袍表示，實兵單位又有很多操課、勤務等任務無法配合基層幕僚作業，造成很多工作得由基層幕僚自己處理，如開不完的會、臨時要的資料、無預警督導、突發事件處置及例行性業務等。

軍人不受勞基法保障，事情做不完，中尉只得壓縮自己的用餐、休息、運動及睡眠時間來加班作業，故不得實施外散宿、補假等權益，在工作、同事等壓力層層堆疊、身心俱疲下，才造就今日的憾事。

對此，退役陸軍少將于北辰在文章底下表示，「基層軍官真的要有壓力的出口⋯真是令人感到傷心」，並呼籲軍方多加宣導，讓這類憾事不再發生。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)