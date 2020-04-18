新冠肺炎疫情當前，改變大家的生活型態，口罩已成了民生必需品。台中市議員羅廷瑋有鑑於口罩排隊人潮一直沒有明顯減少的狀況，特推出「口罩代辦服務」；除提供網路訂購教學讓民眾可以更便利領取口罩，減少在外排隊的時間成本，也讓想寄口罩給國外親人的民眾可以簡化流程，並提供媒合平台。

羅廷瑋指出，新冠肺炎疫情一週內3次0確診的好消息，讓人為之振奮，但是疫情指揮中心指揮官陳時中仍然呼籲，大家必須繼續維持防疫作為，保持社交距離、勤洗手、戴口罩等。

羅廷瑋說，於此同時民眾排隊領取口罩的人潮依然不減，即使目前領取口罩的方式改為兩周1次領9片，但是各藥局一到發放口罩的時間，門口依然大排長龍。

羅廷瑋推出的口罩代辦服務有3大項，分別是1）口罩網路訂購教學，2）申請口罩出口許可證，3）口罩交換媒合，讓大家都能取得適合自己尺寸需求的口罩。

羅廷瑋表示，服務處經常接到民眾抱怨排隊領口罩，浪費寶貴時間還不一定領得到；為了解決民眾這樣的狀況，他特在台中市首推「口罩代辦服務」，要讓民眾有感，減少生活不便。

(中時 )