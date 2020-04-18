台灣新冠肺炎難得在4月16、17日連續兩天零確診，民眾開心認為疫情已經趨緩，不用戰戰兢兢了。但有醫師指出，各國新冠肺炎的控制成效評估，真正的決戰點在今年冬天，熬到明年疫苗或藥物問世，才算疫情解除。

據《TVBS》報導，台北市聯合醫院昆明防治中心主任顏慕庸指出，各國靠著封城、社交距離、隔離、戴口罩、消毒等方式防疫，加緊腳步研發疫苗。然而疫情最困難的控制處，在於疫苗研發、試驗到製造，最快也要一年以上。病毒到了夏天只是比較熱而活性降低，疫情趨緩，等到今年冬天恐又是一波決戰點。

顏慕庸說，所謂的「守下來」是必須像當年敦克爾克大撤退那樣，有秩序的退到一個安全的地方，在那休養生息。他認為，未來民眾一定要習慣時時注意清潔衛生的生活方式，養成勤洗手、戴口罩、保持社交距離，台灣才能安全撐到疫苗問世的那一刻，真正解除疫情警報。

(中時電子報)