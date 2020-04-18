成大多位國際生協助翻譯智慧醫療問診系統（韓語）。（成功大學提供／曹婷婷台南傳真）

成大多位國際生協助翻譯智慧醫療問診系統（泰語）。（成功大學提供／曹婷婷台南傳真）

新冠肺炎疫情蔓延全球，隨時可能面對外籍人士就醫的醫護，如何第一時間溝通無礙？檢疫的英、日語、韓語、印尼話怎麼說？成功大學附設醫院開發能減少醫護壓力、降低病毒感染風險的智慧醫療問診系統，除了中文版更延伸推出英語、越南、印尼、泰國、韓語、日語6種語言版本，此外，與成大資訊系合作的台語有聲版本近日也將上線，營造更友善醫療環境。

成大臨床醫學研究所所長、智慧醫療團隊醫師劉秉彥表示，疫情爆發以來，一直都是醫院與學校保護同學，如今學校同學也加入支援抗疫前線行列，透過他們的翻譯，有助解決一線醫護人員面對新住民或外籍旅客的問診難題。智慧醫療問診系統多語版本的開發仰賴跨領域人員共同合作，多位成大國際學生也參與其中。

成大臨床醫學研究所學生崔文佑是韓國整型外科醫師，現來成大念書。身在台灣看見家鄉韓國疫情嚴峻，日常生活深受影響特別有感，希望能在防疫做點什麼，知道成大智慧醫療問診系統有多語翻譯計畫，自告奮勇幫忙，1天內就獨立完成翻譯，希望透過翻譯問診系統，幫助醫護人員一起度過考驗。

成大醫院感染管制中心護理師吳宛靜說，智慧醫療問診系統上線後，讓醫護人員不用重覆詢問患者旅遊史、工作史、接觸史跟群聚史（TOCC），有效縮短候診時間。因曾遇到東南亞移工就診，移工懂英文但不會中文，陪診雇主又不知如何翻譯專有名詞的窘況，於是問劉秉彥醫師「TOCC能不能有英文版？」沒想到劉醫師與團隊有求必應，還找來越南、印尼、日本、韓國等國際學生共同腦力激盪，推出多國語言版本。

劉秉彥說，最初是成大護理系學生趙心瑜、陳昶濬幫忙從中文翻譯成英文，之後又想到台灣還有許多非英文母語的外籍人士，為更貼近不同母語使用者習慣，多方尋覓外籍人士幫忙，包括成大國際事務處國際長王筱雯找來日本與泰國學生，護理系主任柯乃熒幫忙聯繫印尼與越南學生，這些同學得知語言翻譯有助防疫，都二話不說答應；劉秉彥透露連自家鄰居日籍太太也熱情相助，在大家共襄盛舉下，共做出６種語言的智慧醫療問診系統。

成大校長蘇慧貞說，這些無私付出不僅是南台灣護一生，或許也兼顧著全世界對於疫情的全新想像。

(中時 )