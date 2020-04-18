NBA名人堂球星奈許(Steve Nash)年少時嘗試過很多運動，由於他是加拿大人，籃球和棒球都不算他們國家的熱門運動。MLB雙城球探布羅斯(Walt Burrows)現在還有點遺憾當初沒能把奈許拉來打棒球。

布羅斯當時給奈許的評價很高，「他是來自加拿大的游擊手，我在佛州的球探學校從沒看過那樣優秀的好手。」奈許後來轉去發展足球與籃球，布羅斯想把他勸回來：「你可以變成大富翁，在大聯盟打20年的球。」

結果奈許還是去打籃球了，他參加1996年的選秀，第15順位被太陽隊選走。奈許對布羅斯說：「幸好我沒聽你的話。」

布羅斯至今惋惜地說：「我堅信他可以成為一個頂尖的棒球選手。」在他看來，奈許打棒球的本領比籃球強多了，他甚至認為奈許無法在NBA獲得成功。沒想到奈許拿了兩屆年度MVP，最後入選籃球名人堂。

奈許在NBA打了18年之久，如果他的棒球功夫更好，可以想像有多麼驚人。只能說以他這樣的運動天賦，大概不管走哪條路都可以功成名就。

(中時電子報)