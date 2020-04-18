阿中部長投書外媒，台灣有醫療實力，對全球公衛、防意都有貢獻，應讓我國參與WHO會議與活動，因為WHO同樣也需要台灣。（圖／截取自iPolitics）

新冠肺炎全球肆虐，台灣防疫穫多國讚賞，今加拿大政治電子報（iPolitics）也刊出阿中部長撰寫的專文，呼籲WHO和相關者應注意到台灣對全球公衛疾健康人權的貢獻，並讓台灣能參與WHO的會議與相關活動。

加拿大政治電子報（iPolitics）刊出陳時中撰寫的專文，他在文中直言，新興傳染疾病的威脅因國際化快速傳播。從1918年的西班牙流感、2003年的SARS、2009年的H1N1到2019年爆發的新冠肺炎，截至8日全球共135萬人確診、79235人死亡，影響範圍甚廣，台灣也無從倖免。

陳時中指出，17年前經歷過SARS後，台灣面對各種傳染病都嚴正以待，因此一發現武漢有不明原因肺炎，台灣便立刻啟動一系列的防疫措施，並迅速成立應變小組，1月20日三級開設中央流行疫情指揮中心、1月23日升級為二級開設、2月27日再升級成一級開設，整合各界資源抗疫。

陳時中也提到，台灣地理位置緊臨大陸，每百萬人口的確診數在國際間排第123名，截至9日台灣共檢驗4萬2315例，其中380例確診，54例本土、326例境外移入、5例死亡與80人三採陰出院，顯示台灣的防疫工作成效顯著。

陳時中說，台灣深刻體認「傳染病無國界」，除了邊境檢疫措施，建置入境檢疫電子系統，將旅遊史註記於健保卡中之外，也實施口罩禁令，設計訂購系統，有效分配資源，並進一步提高檢測能力。

陳時中表示，台灣雖不是世衛組織（WHO）的會員，但在疫情下也無法獨善其身。台灣秉持著世界公民責任，恪守國際衛生條例2005（IHR 2005）的規範，不但主動通報確診病例，也積極和各國疾病防治中心交流疫情資訊，並將病毒基因序列上傳到資料庫中。

陳時中呼籲，「世衛需要台灣，就像台灣需要世衛」但台灣因政治考量一直被排除在外，他盼望，世衛能在疫情後，體認疾病無國界，不將任何國家排除在外，忽略任何國家對全球衛生安全的貢獻。

陳時中也希望，世衛能關注台灣在公衛、防疫領域上的貢獻，讓我國能參與世衛組織的會議集相關活動，也讓我國可以繼續和世界各國合作，確保每個人的基本健康權，呼應聯合國目標「不遺留下任何人」之願景。

(中時電子報)