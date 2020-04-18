墾丁大灣外海發生快艇日翔12號翻覆，船上兩人已行蹤不明，海巡艇及威鯨救難協會已出動水上摩托車在海上搜索。（翻攝畫面／屏東潘建志傳真）

墾丁大灣外海發生一起快艇翻覆案件，日翔12號上午從後壁湖碼頭出港後，9時許在大灣外約1.1海哩處，有民眾發現該船已翻覆，漂浮在海上，不過船上兩人已行蹤不明，可能困在艙底。

目前海巡艇及威鯨救難協會已出動水上摩托車在海上搜索，空勤直升機及潛水人員也已出海，全力搜救中。

海巡署全力搶救行蹤不明2人。（圖／海巡署提供）

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