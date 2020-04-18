現場直擊》墾丁外海快艇翻覆 2人疑困艙底 10:312020/04/18 中時 潘建志 、 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 墾丁外海快艇翻覆，2人疑受困艙底。（圖／海巡署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墾丁大灣外海發生快艇日翔12號翻覆，船上兩人已行蹤不明，海巡艇及威鯨救難協會已出動水上摩托車在海上搜索。（翻攝畫面／屏東潘建志傳真） 墾丁大灣外海發生一起快艇翻覆案件，日翔12號上午從後壁湖碼頭出港後，9時許在大灣外約1.1海哩處，有民眾發現該船已翻覆，漂浮在海上，不過船上兩人已行蹤不明，可能困在艙底。 目前海巡艇及威鯨救難協會已出動水上摩托車在海上搜索，空勤直升機及潛水人員也已出海，全力搜救中。 海巡署全力搶救行蹤不明2人。（圖／海巡署提供） (中時 ) #行蹤 #大灣 #外海 #快艇 #墾丁 也許您會感興趣 推薦閱讀 墾丁生態遊客減少 社區加強防疫 00:512020/04/14 地方新聞 早餐改為套餐 墾丁福華全力配合中央防疫 18:512020/04/14 財經 別看到美機就像吃了雞血 04:102020/04/15 時論廣場 墾丁福華飯店向防疫人員致敬 18:432020/04/16 生活 社會熱門新聞 誇張！白裙洋紐IKEA大解放！掀衣開腿「露乳亮鮑」 客人嚇傻 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 墜谷新北警找到了！斷腿被土石活埋身亡 - 社會 竹科男見絕世美女照動心 約炮「人圖不符」拔腿跑 - 社會 女大生酒醉喊我要 男子半推半就「嗯」下去了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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