據大陸國家衛健委發布，4月17日0—24時，大陸新增確診病例27例，其中17例為境外輸入病例，10例為本土病例（黑龍江7例，廣東2例，四川1例）；新增治癒出院病例50例。
截至4月17日24時，大陸現有確診病例1058例，累計治癒出院病例77029例，累計死亡病例4632例，累計報告確診病例82719例，現有疑似病例63例。
湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例7例（武漢7例），無新增死亡病例，現有確診病例122例（武漢122例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。
大陸新增無症狀感染者54例，其中境外輸入無症狀感染者3例；當日轉為確診病例9例（境外輸入6例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1017例（境外輸入191例）。
另據廣東方面發布的資訊，廣東新增境內確診分別為深圳報告1例，為湖北輸入病例；中山報告1例，為境外輸入關聯病例。
截至4月17日24時，廣東累計報告新冠肺炎確診病例1579例，累計出院1482例，累計死亡8例。
(中時 )
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