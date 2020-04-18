新冠病毒起源至今仍眾說紛紜，但外界仍有聲音懷疑病毒是出自武漢P4實驗室，而在法國諾貝爾醫學獎得主的病毒學家蒙塔尼耶教授也聲稱病毒並非自然演變，而是來自武漢一個實驗室後，為首位諾貝爾獎得主認定此一說法，再次引起關注。不過，法新社引自愛麗舍宮的消息來源稱，截至目前，沒有任何依據可以證明新冠病毒源頭與武漢P4研究室之間的關係。

據法廣報導指出，因研究艾滋病毒獲得2008年諾貝爾醫學獎的法國病毒學家蒙塔尼耶教授（Luc Montagnier）表示，據他與同事研究後得出結論，新冠病毒來自武漢的一個實驗室，它是有人在取自蝙蝠的病毒中加入愛滋病基因序列，並非自然病毒。雖然病毒源自武漢實驗室一說並非首見，但這是第一次受到曾獲諾貝爾醫學獎得主背書，故備受關注。

不過蒙塔尼耶的說法也受到同行挑戰。巴黎巴士德學院霍布森（Simon Wain Hobson）接受法廣訪問時表示，蒙塔尼耶的論據是建立在他同事研究的基礎上，但很不幸該同事的研究結果是錯誤的。霍布森進一步指出，新冠病毒基因組成有許多種鹼基，其中有許多的U和A組鹼基，而愛滋病基因組中也有許多A組堿基，於是他就認為這兩種病毒有相近之處，「但他如果使用同樣的研究方式，還可能會發現別的病毒的基因片段」。

至於病毒是否可能源自武漢P4實驗室，霍布森表示，當前所有資訊都顯示這是一個自然的病毒，它來自動物，目前還不知道是什麼動物，但是，相信在年底之前一定會找到，「如果出現新的資料，或許我們會改變看法， 但是就目前而言，它就是一個自然的病毒」。

武漢P4研究室及所屬的中國科學院武漢病毒研究所是法中2004年一項合作協定的成果。在SARS爆發一年之後，北京希望在全球病毒領域研究領先的法國協助下，建造了這座預防傳染病的頂級病毒研究所。

不過據美媒《華盛頓郵報》先前報導指出，美國務院早在兩年前就武漢P4實驗室安全問題向華府當局提出警訊，但由於該實驗室進行的蝙蝠冠狀病毒仍對人類很重要，更建議美國政府給予研究所更多關注與協助；而《福斯新聞》15日報導指出，毒源於武漢P4實驗室，不過執行病毒實驗的內部寬鬆安全標準，造成人員感染病毒並出現在附近這個菜市場。

(中時電子報)