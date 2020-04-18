愈來愈多的公車撞上行人的交通案件，對公車司機來說，「正前方」、「兩側的A柱」及「前輪周圍」都是視線盲區，一旦行人誤入，駕駛再小心也難逃意外發生。

為有效使車輛駕駛人注意轉彎時的「視線死角」，臺北市政府警察局交通警察大隊剪輯交通事故案例影片，製作《轉彎車~請注意!!》創意短片，內容結合真實事故案例畫面及實用安全駕駛觀念，提醒駕駛人轉彎時，務必避開車柱的死角範圍，查看車輛周遭是否有其他車輛或行人，確認安全無虞再轉彎。

臺北市交通警察大隊表示，所謂的「視線死角」，是指駕駛人視線因車輛構造遮擋，而無法看到的範圍。汽車在行駛中皆會有視線死角，特別是轉彎時，容易因為車體或車柱阻擋視線，而無法看見周遭的其他車輛及行人。

（台北市交通警察大隊提供）

因此，臺北市交通警察大隊提醒車輛駕駛人，轉彎前務必注意「慢、看、停」，先放慢速度、打方向燈，檢視後視鏡，並藉由傾斜身體或擺動頭部避開車柱的死角範圍，若遇有行人正在穿越道路時，應停讓行人先行後，再慢速通過行人穿越道完成轉彎。

臺北市交通警察大隊呼籲，除汽車駕駛人應注意轉彎時的視線死角外，機車、慢車及行人亦應隨時提高警覺、注意周遭車輛動態，避免進入車輛的視線死角範圍。駕駛人、行人皆養成安全的用路習慣，方能共創更安全、友善的交通環境！

(中時電子報)