面對美國持續受到新冠疫情影響，NBA總裁席爾佛18日在開完董事會後表示，目前復賽時間仍不確定，NBA收入卻已降到了零，帶來球隊與球場營運相當大的衝擊，他更坦承NBA確診球員多於媒體報導的人數，卻因保護隱私不會公開！

目前NBA公布過的確診球員人數應是10人，除了戈貝爾、米契爾、伍德與斯馬特、還有包含杜蘭特在內的4名籃網球員，以及2名湖人球員，席爾佛竟然自爆還有更多確診球員，幸好這批感染新冠球員都在隔離，不會對大眾造成危害。

比起擔憂NBA確診球員人數，席爾佛更操心的是何時可以復賽，「我們有太多不確定性，現在還在聽取意見階段，很難說我們會如何前進，我不想發出任何可行訊號，所有事情都在討論當中，包含恢復例行賽、縮短季後賽與下季延期。」

不過18日唯一可以敲定的事情，就是NBA聯盟和球員工會達成共識，從美國時間5月15日開始，所有球員薪水當中的25％都將延遲發放，也就等於宣布所有球員都不可能拿到完整薪水，聯盟甚至未來很有可能會追討已付部分薪資。

(中時 )