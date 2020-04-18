40歲裝有義肢的劉姓女子，搭乘計程車時，多次利用司機的熱心偷走錢包，日前司機串連提醒，桃園市八德區1名司機想起曾差點被她偷走錢包，向警方報案。員警查出劉女投宿在楊梅某汽車旅館，將其逮捕。初步了解劉涉及10多起竊案，將釐清案情送辦。

劉姓女子1腿裝有義肢，搭乘計程車時，都會特別攜帶行李箱，並放置後車廂。多次利用下車時，請司機幫忙拿行李，她則留在車上趁機偷走司機錢包。甚至有受害司機被偷了近3萬多元，竊行遍及台灣各地，新北、桃園、彰化、花蓮都有受害者。

日前她的行為被媒體揭露後，八德1名司機想起，日前載運劉女，同樣要拿取行李時，因為他突然回頭，發現錢包掉在腳踏墊，他對劉女提詢問「錢包怎麼掉下去了？」劉裝傻以對，並火速離去，司機因此趕緊向八德警方報案。

警方受理後，花了1周時間調閱沿線監視器，查出劉女因知自己被通緝，所以居無定所，住在汽車旅館度日，得知劉女行蹤後，在楊梅1間汽車旅館順利將其逮捕。警方也發現他遭多個地檢署發布通緝，將其帶返所製作筆錄釐清案情，並移送至各地檢署歸案。

(中時 )