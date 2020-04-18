全面防止新冠肺炎疫情，苗栗監理站請洽公民眾全面配戴口罩，在進出站區配合量額溫及手部酒精消毒，依座位貼設防疫距離就座，保持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離，並為儘速完成運輸業者紓困振興方案補貼申請，特於周末18、19日開設窗口受理申請。

苗栗監理站指出，交通部對受肺炎影響致營運困難的相關運輸產業，實施紓困振興方案，針對遊覽車客運業、計程車客運業駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛人，即日起至6月30日，為期3個月補貼駕駛人每月1萬元。

為讓受補貼對象駕駛儘速完成補貼款申領，苗栗監理站18、19日上午8點到下午5點開設假日窗口受理申請，並提醒申請人填具「請領清冊」、提供「金融機構存摺封面影本」、所屬駕駛人「從業證明影本」；由駕駛個人申請者，請提供「申請人身分證影本」、「金融機構存摺封面影本」、申請人「從業證明影本（計程車運輸合作社社員、個人經營計程車客運業免填）」，送至監理站第3股，將有專人快速協助處理。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，苗栗縣相關紓困補貼方案，截至目前已受理個人車行薪資補助約288件、遊覽車客運業64件、小客車租賃業51件，呼籲符合資格業者來電洽詢、申請，詳細紓困資訊可至交通部公路總局網頁查詢，或撥打監理站電話(037-331806分機301)。

(中時 )