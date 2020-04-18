新冠肺炎疫情肆虐全球，全球造成上萬人死亡，諾貝爾醫學獎得主呂克蒙塔尼耶直接點出「新冠病毒來自武漢某實驗室」，言論引發外界熱議，對此黃安則是在微博PO文嗆聲：「美國這次禍闖大了」。

黃安微博開頭就嗆明：「美國橫行世界的三把槍：軍力、美元、媒體」，這也促使諾貝爾醫學獎得主呂克蒙塔尼耶，跳出來直指「新冠病毒是加工非常精细的分子工程，這必須是人為加工的」，更不諱言是來自於武漢，也讓美國總統川普表示要徹查，對此黃安則不屑表示：「川普心中早就有定論了，說了多少次『中國病毒』、『武漢病毒』了，還假惺惺作態，搞笑」。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

此外黃安指出劍橋大學學者研究近3個月病毒，早證明新冠病毒不源自武漢，此外武漢是B型病毒，原始A病毒以西方人居多，A是B的媽媽，能看出其中詭異嗎？接著不諱言美國禍闖大了，陸媒態度應該要更強硬，否則就換做對方有理了。

(中時電子報)